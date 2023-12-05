Компанию «Мособлгаз» перевели в режим повышенной готовности в период морозов

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Аварийные бригады находятся в постоянной готовности, 69 из них - дежурят круглосуточно. Для оперативного выезда на места возможных аварийных ситуаций подготовили 164 машин.

В Министерстве энергетики Московской области напомнили, что в зимний период газ следует использовать особенно осторожно. Так, необходимо проверять тягу в дымоходах и вентканалы, не оставлять без присмотра отопительные котлы, не обогревать помещение с помощью газового оборудования и проветривать помещение, где установлены плиты.

При возникновении аварийных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 104 или 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе усовершенствуют робота для решения вопросов ЖКХ.

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