17 ноября 2023, 09:29

Компания «Завод Стелкон» расширит производство складского оборудования в Орехово-Зуеве

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Компания «Завод Стелкон» расширит производство складского оборудования в Орехово-Зуеве. На эти цели предприятие получило кредит на сумму более 100 миллионов рублей от Фонда развития промышленности.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, проект планируют реализовать в 2025 году. Там появится свыше 20 новых рабочих мест.

«Общий объем инвестиций в проект компании „Завод Стелкон“ по расширению действующего производства составит около 190 миллионов рублей. Из этой суммы 101 миллион рублей будет предоставлен инвестору подмосковным ФРП в виде льготного займа», - сказала она.

Полученные средства компания направит на покупку оборудования. Благодаря проекту предприятие сможет расширить производство и начнет выпускать мезонины и стеллажи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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Поддержка предпринимателей в Московской области
17 ноября 2023, 09:54
Новую дорогу к поликлинике откроют в микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове к концу ноября
Телеканал «360»
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Строительство дороги в серпуховском микрорайоне Ивановские дворики вышло на финальную стадию. Новый комфортный путь к поликлинике длиною 900 метров откроют в конце ноября.

Дорожное полотно простилается от жилых домов в микрорайоне Ивановские дворики. Буквально полмесяца, и путь жителей к поликлинике станет комфортным и быстрым. Осталось доработать нижний слой покрытия.

Заместитель директора дорожного управления администрации Серпухова Максим Панченко рассказал, что в скором времени рабочие начнут укладывать асфальт, после чего сделают пешеходные дорожки, нанесут разметку и проведут благоустройство. Затем на отрезке пути установят автобусные павильоны, чтобы запустить к поликлинике маршрут.

Ливневки, кстати, уже готовы. Сейчас на дороге - ни единой лужи. Рабочим также удалось сохранить березу на круговом движении - дерево стало неким символом поликлиники. Общая площадь дороги составит 15 тысяч квадратных метров с учетом парковок и «карманов» для автобусов. Закончить работы планируют до 31 ноября.

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Серпухов
17 ноября 2023, 09:00
Подмосковье и Сбер стали партнерами в сфере комплексного развития территорий
пресс-служба Среднерусского банка Сбербанка
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Правительство Московской области и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного развития территорий. Документ подписали министр жилищной политики Инна Федотова и вице-президент-председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Партнеры будут работать над повышением кредитных ресурсов и совершенствованием финансирования проектов строительства.

«Московская область традиционно строит больше всех в стране <…> Для поддержки высокого уровня введен новый механизм - комплексное развитие территорий. Он позволяет одновременно проводить сразу три процедуры: менять градостроительный план, менять правила землепользования и застройки, утверждать проект планировки территории», сообщила Федотова.

Сбербанк готов предложить застройщикам продукты на разных этапах строительства объектов.

«Возвести „бетонную коробку“ уже недостаточно, важно обеспечить людей необходимой для жизни инфраструктурой, создать комфортную городскую среду. Среднерусский банк активно финансирует такие проекты, в том числе в Московской области. С нашей поддержкой с начала года возводится более 1,8 миллиона квадратных метров жилья», - добавил Титов.

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Сбербанк
17 ноября 2023, 07:30
Жителям Подмосковья напомнили о возможности купить недвижимость на торгах
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Жителям Московской области напомнили о возможности арендовать или купить через торги объекты недвижимости. Это помещения, здания, парковочные места и земля под строительство, сообщили в региональном комитете по конкурентной политике.

В Лобне можно приобрести помещения площадью 147 квадратных метров , в Луховицах - 335, , а в Раменском - 45 «квадратов».

«Свободное назначение делает помещения универсальными и позволяет осуществлять на их территории любую деятельность», - уточнили в ведомстве.

На портале ЕАСУЗ можно найти на интерактивной карте более 100 коммерческих объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы
17 ноября 2023, 06:00
Более 50 бюджетных соцобъектов Подмосковья спроектируют в этом году
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Свыше 50 социальных объектов в Московской области находятся на стадии проектирования. Это школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщили в министерстве стройкомплекса Подмосковья.

Например, в Щелкове появится детский сад на 240 мест на улице Неделина, еще одно дошкольное учреждение для такого же количества ребят в микрорайоне Южный в Домодедове и пристройка на 400 мест к школе № 1 на улице Октябрьская в Королеве.

В Котельниках в микрорайоне проектируют комплекс со школой на 2,1 тысячи мест и детсадом для 350 малышей. В Одинцове построят поликлинику на 500 посещений в смену в ЖК «Гусарская баллада».

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Строительство

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