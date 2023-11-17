Компания «Завод Стелкон» расширит производство складского оборудования в Орехово-Зуеве

Читайте нас в:

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, проект планируют реализовать в 2025 году. Там появится свыше 20 новых рабочих мест.

«Общий объем инвестиций в проект компании „Завод Стелкон“ по расширению действующего производства составит около 190 миллионов рублей. Из этой суммы 101 миллион рублей будет предоставлен инвестору подмосковным ФРП в виде льготного займа», - сказала она.

Полученные средства компания направит на покупку оборудования. Благодаря проекту предприятие сможет расширить производство и начнет выпускать мезонины и стеллажи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».