09 февраля 2024, 16:50

Компания в Красногорске запустила совместное с Сербией производство соусов из трюфеля

Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Подмосковье и Сербия представили трюфельные соусы на международной выставке «Продэкспо». Это совместное производство, которое запустили в Московской области. Трюфель добывают в Сербии, а перерабатывают на предприятии в Красногорске.

«Сейчас подмосковный „Экорегион“ производит порядка 200 наименований бакалейных продуктов. Ребята показывают существенный рост по производству растительных масел и однозначно задают темп», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Соус «Славянский трюфель» только презентовали, а уже на следующей неделе его можно будет попробовать в Арабских Эмиратах.

По словам депутата Мособлдумы Сергея Маликова, трюфель хорошо сочетается с тремя видами масел: оливковым, тыквенным и сафлоровым.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья на выставке «Россия» представлен весь колорит региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Красногорск Сельское хозяйство
09 февраля 2024, 17:34
Новый рентген-кабинет открылся в противотуберкулезном диспансере в Орехово-Зуеве
ГБУЗ МО "МОКПТД"
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Новое цифровое оборудование для рентгенов появилось в филиале Московского областного противотуберкулезного диспансера. Диагностический комплекс позволит проводить до 100 исследований в день.

Снимки сразу попадают в единую систему Московской области, что позволяет врачам любых медицинских организаций увидеть их и провести консультацию. Пациентам не придется терять время на лишние походы за получением результатов.

«Обеспечение доступности медицинской помощи - наш главный приоритет», - отметил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

При поддержке губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье реализуется большая программа по обновлению медицинского оборудования. В ближайшее время аналоговую технику полностью заменят.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Медицина
09 февраля 2024, 17:25
Майонезный завод построят в Ступине по программе импортозамещения
Главгосстройнадзор МО
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Строительство завода по производству майонезов и соусов одобрили в Ступине. Запустить его планируют к 2025-му году.

Как рассказал в Главгосстройнадзоре Подмосковья, площадь завода «Печагин Продукт» составит 15 тысяч квадратных метров. Его строительство возьмет на сопровождение Центр содействия строительству. Подготовительные работы уже начались.

Новый завод позволит компании в 2,5 раза увеличить объем производства. На начальном этапе предприятие возьмет на работу до 55 человек, затем штат увеличат до 100 сотрудников, а в последствии - до 200.

Компания «Печагин Продукт» выпускает майонезы различной жирности, которые поставляют в крупные торговые сети России и предприятия общественного питания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Заводы Ступино
09 февраля 2024, 17:19
Более 180 производителей Подмосковья приняли участие в международной продовольственной выставке
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Международная выставка «Продэкспо» проходит в Москве с 5 по 9 февраля. Отмечается, что 10% всей застройки занимают стенды производителей Московской области.

«Сегодня с коллегами посетили выставку, здесь представлено 180 подмосковных предприятий. Безусловно очень рад видеть наших крупных игроков с разнообразным ассортиментом производимых товаров, но нельзя не отметить малые и средние производственные предприятия, которые также представляют свой продукт на площадке такого уровня», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На стендах представлена широкая линейка товаров: рыба, мясо, молочная продукция, ягоды и многое другое. В выставке принимают участие 40 стран. На мероприятии также прошли торгово-закупочные сессии федеральных и локальных сетей, бизнес-форумы и дегустации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки. Он подчеркнул, что тема нуждается в особом внимании.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
09 февраля 2024, 17:03
Вебинары о центрах опережающей подготовки пройдут для участников проекта «Производительность труда»
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Серия онлайн-вебинаров Агентства развития навыков и профессий для подмосковных компаний пройдет с 15 февраля по 12 марта. Участникам национального проекта «Производительность труда» расскажут, как создать корпоративный центр опережающей подготовки.

Всего запланировано пять вебинаров продолжительностью по полтора часа. Участникам расскажут, зачем создавать КЦОП у себя на предприятии, а также о мерах поддержки Агентства развития навыков и профессий. Предприниматели, которые успешно создали корпоративные центры опережающей подготовки, поделятся опытом и ответят на вопросы представителей подмосковного бизнеса.

Онлайн-занятия пройдут 15, 20, 27 февраля, а также 5 и 12 марта. Начало - в 10:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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