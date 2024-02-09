Компания в Красногорске запустила совместное с Сербией производство соусов из трюфеля

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«Сейчас подмосковный „Экорегион“ производит порядка 200 наименований бакалейных продуктов. Ребята показывают существенный рост по производству растительных масел и однозначно задают темп», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Соус «Славянский трюфель» только презентовали, а уже на следующей неделе его можно будет попробовать в Арабских Эмиратах.

По словам депутата Мособлдумы Сергея Маликова, трюфель хорошо сочетается с тремя видами масел: оливковым, тыквенным и сафлоровым.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья на выставке «Россия» представлен весь колорит региона.

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