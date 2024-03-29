Компания «Трансмашхолдинг» увеличит производительность в Орехово-Зуеве

Как рассказали в администрации округа, внедрение системы позволит достигнуть высоких результатов. Так, срок капитального ремонта подвижного состава уже сократился с 127 до 60 дней. В будущем он будет занимать 42 дня.

«На ДМЗ прошла стратегическая сессия для всех компаний, входящих в Трансмашхолдинг. Для руководства заводов была проведена экскурсия с подробным описанием всех алгоритмов работы. Главная цель - внедрить TOS на сервисных и ремонтных предприятиях повсеместно», - сказали в ведомстве.

Собственная операционная система также поможет решить кадровые проблемы. Она улучшит условия и производительность труда.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».