Компания «Смартика» из Химок получит городскую поддержку для развития бизнеса

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Первые шаги в рамках сотрудничества обсудили специалисты компании «Смартика» и представители «Малый бизнес Химки» с муниципальными депутатами. Эта встреча состоялась в рамках проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия».

«Смартика» уже несколько лет помогает предпринимателям из разных городов Подмосковья. Основная сфера деятельности - торговля программным обеспечением. Компания помогает начинающим предпринимателям, а также занимается автоматизацией рабочих процессов в сфере розничной торговли.

В ближайшем будущем «Смартика» намерена воспользоваться муниципальными и региональными программами поддержки. Специалисты компании «Малый бизнес Химки» помогут в подготовке необходимых документов для получения финансовой поддержки на печатную продукцию и проведут обучение в коворкинг-центре «Старт». До настоящего момента было проведено более 100 таких семинаров.

Любой желающий может получить бесплатную консультацию по ведению бизнеса и доступным мерам поддержки в МКУ «Малый бизнес Химки» по адресу: проспект Мельникова, 12.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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