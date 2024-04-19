Компания «РТ-Инвест» утилизировала 2 тысячи тонн электролома за 3 года

Электролом - это вышедшая из строя бытовая техника: холодильники, мобильные телефоны, принтеры, мониторы и многое другое. В его составе есть пластик, полимеры и металлы, которые можно использовать повторно при изготовлении нитей для 3D печати, в машиностроении, металлургии и химической промышленности.

Из электролома также можно добыть драгоценные металлы, в том числе серебро и золото.

«Если считать, что в тонне электролома примерно пять граммов золота и 10 граммов серебра, то из отобранного за три года компанией „РТ-Инвест“ вторичного сырья можно добыть 10 килограммов золота и 20 килограммов серебра. Для представления, этого хватило бы для выплавки 10 тысяч ювелирных украшений, например, колец», - отметили в компании.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».