Компания «РТ-Инвест» объявила розыгрыш снегоочистителей для жителей Подмосковья

В рамках ежегодной акции «Прощайте, пени!» региональные операторы «РТ-Инвест» проведут розыгрыш. Акция началась 1 октября и продлится до конца года. За время ее проведения любой абонент может оплатить свои долги, избегая штрафов за просроченные платежи.

На данный момент общая задолженность абонентов перед региональными операторами «РТ-Инвест» составляет 5,2 миллиарда, из которых 3,5 миллиарда рублей - должны физические лица, а 1,7 миллиарда рублей - задолженность юридических лиц.

Наибольшее количество неплательщиков зарегистрировано в зоне деятельности Рузского регионального оператора. Перед Сергиево-Посадским региональным оператором задолженность абонентов составляет 1,2 миллиарда рублей. На третьем месте находится Каширский регоператор с задолженностью абонентов в размере 650 миллионов рублей. Общая сумма пеней за несвоевременную оплату услуг по вывозу отходов составляет 500 миллионов рублей.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо оплатить задолженность любым удобным способом. Затем следует отправить квитанцию на электронный адрес event@regop.ru. Первые 10 участников, отправивших письмо, получат гарантированные призы.

Основной розыгрыш, в ходе которого будут определены обладатели снегоочистителей, состоится 10 января. С помощью генератора случайных чисел будет выбран победитель для каждого из трех региональных операторов. Трансляция розыгрыша пройдет на официальных страницах «Энергия из отходов», а информация о победителях будет размещена на сайтах региональных операторов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о необходимости усиления борьбы с выбросом мусора на территориях, не предназначенных для этого.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».