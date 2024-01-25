Компания «Россети Московский регион» пополнила парк спецтехники

Парк компании пополнили 15 полноприводных автомобилей для доставки бригад и электротехнического оборудования к месту проведения работ, восемь резервных источников снабжения электроэнергией и 17 экскаваторов - незаменимых помощников в проведении земельных, погрузочно-разгрузочных работ и перевозки.

Новая спецтехника отличается мощностью и неприхотливостью в эксплуатации. Она поможет энергетикам быстрее реагировать на внештатные ситуации и проводить плановые работы.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Новая спецтехника отличается мощностью и неприхотливостью в эксплуатации. Она поможет энергетикам быстрее реагировать на внештатные ситуации и проводить плановые работы.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Парк компании пополнили 15 полноприводных автомобилей для доставки бригад и электротехнического оборудования к месту проведения работ, восемь резервных источников снабжения электроэнергией и 17 экскаваторов - незаменимых помощников в проведении земельных, погрузочно-разгрузочных работ и перевозки.