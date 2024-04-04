04 апреля 2024, 16:26

Компания по производству мороженого в Солнечногорске нарастит поставки за рубеж

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Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай посетил одно из местных предприятий «Иль Мио Мороженко», специализирующееся на производстве мороженого разных видов. Компания под брендом «Айскро» работает на территории округа на протяжении девяти лет.

Мороженое планируют экспортировать в зарубежные страны, в том числе и в Китай. В планах у компании увеличить в три раза объемы поставок за рубеж - до 60 тонн продукции в месяц.

«За последние годы руководству предприятия удалось достичь хороших результатов. Это и расширение линейки выпускаемой продукции, и увеличение объемов. Постоянно расширяется и сеть партнеров компании. Среди них „Азбука вкуса“, „ВкусВилл“, авиакомпания „Россия“. При поддержке регионального правительства и со стороны администрации муниципалитета сделаем все необходимое для развития компании», - отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве пяти индустриальных парков в регионе.

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Александр Мамлай вместе с уполномоченным главы муниципалитета Иваном Цицилиным познакомились с рабочим процессом и обсудили актуальные вопросы с представителями компании.

Сейчас на производстве выпускают около 67 вкусов продукции для четырех линеек: «Sport» - протеиновое мороженое без сахара с L-карнитином; «Vegan» - безлактозное мороженое без сахара; «Classic» - классическое мороженое; «Vita» - с микроэлементами.

Солнечногорск Бизнес
04 апреля 2024, 17:19
Литературная кофейня открылась в Звенигороде
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Литературное кафе в фойе Манежа открылось в Звенигороде. Посетители выставок смогут не только приобщиться к искусству, но и выпить чашку отменного кофе с изысканным десертом, поучаствовать в интеллектуальных квестах, а также встретиться со знаменитыми писателями.

По словам владельца заведения Сергея Крячкова, в планах пристроить к кофейне летнюю веранду, где гости смогут попробовать и блюда разных кухонь мира.

«Мы украсили пространство кофейни телегой с декором и старинной посудой, поставили столики. Теперь на этой площадке в Манеже проходят „Писательские четверги“, развлекательные программы, люди устраивают деловые встречи», - рассказал Крячков.

В субботу 20 апреля в Манеже пройдет День кофе. Производитель напитка из деревни Грязь поделиться секретами приготовления, а также гостям покажут, как создать собственный рисунок на мастер-классе «Кофейная живопись.

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Кофе Музеи Писатели
04 апреля 2024, 17:13
Спасатели провели учебную эвакуацию на киностудии в Красногорске
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» провели учебную эвакуацию сотрудников и посетителей киностудии «Звезда» в кинотелевизионном комплексе «Главкино» городского округа Красногорск. Цель тренировки — довести до автоматизма навыки спасателей при чрезвычайных ситуациях.

По словам начальника 227-й пожарно-спасательной части Александра Смирнова, подобные занятия проводятся регулярно.

«По сигналу тревоги персонал и посетители по эвакуационным выходам покинули здание. Всего было эвакуировано 50 человек. Учение сопровождалось инструктажами от специалистов, которые вместе с сотрудниками административного здания отработали последовательность их действий при пожаре», - рассказал Смирнов.

Он добавил, что после тренировки специалисты напомнили сотрудникам киностудии правила поведения при пожаре, а также показали, как правильно пользоваться огнетушителем Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Спасатели Эвакуации
04 апреля 2024, 17:13
Свыше 19 тысяч жителей Химок приняли участие в голосовании по благоустройству
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках активно идет онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голоса уже подали более 19 тысяч жителей, а помощь в участии оказывают свыше 100 волонтеров.

В списке для голосования - 11 общественных пространств, включая территории возле улицы Марии Рубцовой, ДК «Фирсановка», озера «Черное», поселка Лунево, деревни Шемякино и скверов микрорайона Подрезково. Пространство, набравшее больше всего голосов, будет обновлено к 2025 году.

Голосование открыто для всех граждан России старше 14 лет и проходит на официальном сайте или через волонтеров, которые дежурят на улицах округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по индексу качества городской среды за 2023 год.

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Благоустройство Химки
04 апреля 2024, 17:12
Новый сезон проекта «Театральный поединок» начнется в Дмитрове 8 апреля
Министерство культуры и туризма Московской области
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Пятый сезон проекта «Театральный поединок» стартует в Дмитрове 8 апреля. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В рамках проекта пройдут творческие встречи и импровизационные соревнования. Так, детский театр-студия «Колесо» примет в четвертый раз. В 2022 и 2023 годах команда стала победителем проекта.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Профессиональная, 92. Вход свободный по регистрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Туризм Театры Дмитров

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