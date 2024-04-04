Компания по производству мороженого в Солнечногорске нарастит поставки за рубеж

Мороженое планируют экспортировать в зарубежные страны, в том числе и в Китай. В планах у компании увеличить в три раза объемы поставок за рубеж - до 60 тонн продукции в месяц.

«За последние годы руководству предприятия удалось достичь хороших результатов. Это и расширение линейки выпускаемой продукции, и увеличение объемов. Постоянно расширяется и сеть партнеров компании. Среди них „Азбука вкуса“, „ВкусВилл“, авиакомпания „Россия“. При поддержке регионального правительства и со стороны администрации муниципалитета сделаем все необходимое для развития компании», - отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве пяти индустриальных парков в регионе.

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Александр Мамлай вместе с уполномоченным главы муниципалитета Иваном Цицилиным познакомились с рабочим процессом и обсудили актуальные вопросы с представителями компании.

Сейчас на производстве выпускают около 67 вкусов продукции для четырех линеек: «Sport» - протеиновое мороженое без сахара с L-карнитином; «Vegan» - безлактозное мороженое без сахара; «Classic» - классическое мороженое; «Vita» - с микроэлементами.