Компания по производству комплектующих для протезов из Щелкова стала экспортером года в Подмосковье

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Как рассказали в администрации округа, конкурс прошел для популяризации экспортной деятельности и выявления лидеров в этом направлении.

Компания «Метиз Производство» занимает ведущие позиции по производству комплектующих для протезов конечностей на российском рынке, рассказал глава округа Андрей Булгаков. Изделия поставляют в 40 стран мира.

«Предприятие применяет инновационные решения, стремительно растет и обеспечивает округ рабочими местами. Мы со своей стороны оказываем всю необходимую поддержку для реализации намеченного», - сказал он.

Компания также помогла пройти реабилитацию и установила протезы олимпийскому чемпиону Роману Костомарову.

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