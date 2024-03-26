Компания по производству комплектующих для протезов из Щелкова стала экспортером года в Подмосковье
Компания «Метиз Производство» из Щелкова стала победителем в номинации «Экспортер года» в сфере высоких технологий среди малых и средних предпринимателей в 2023 году.
Как рассказали в администрации округа, конкурс прошел для популяризации экспортной деятельности и выявления лидеров в этом направлении.
Компания «Метиз Производство» занимает ведущие позиции по производству комплектующих для протезов конечностей на российском рынке, рассказал глава округа Андрей Булгаков. Изделия поставляют в 40 стран мира.
«Предприятие применяет инновационные решения, стремительно растет и обеспечивает округ рабочими местами. Мы со своей стороны оказываем всю необходимую поддержку для реализации намеченного», - сказал он.
Компания также помогла пройти реабилитацию и установила протезы олимпийскому чемпиону Роману Костомарову.
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