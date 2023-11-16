Компания «Петромакс» в Лобне наладила переработку 200 тысяч тонн отходов в год

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«Компания занимается переработкой электролома, пластика, вырабатывает достаточно большое количество вторичного сырья», - заявил Велиховский.

В Подмосковье работают 11 современных КПО, закрыты все 39 полигонов ТКО старого формата. На территории региона ежегодно образуется 7,5 миллиона тонн отходов.

«На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что тот стандарт, который разработан Московской областью: 20/30/50, где 20% - это отбор вторичного сырья, перерабатываемого на наших КПО, работает успешно», - добавил министр ЖКХ.

Сейчас в компании работают свыше 200 высококвалифицированных специалистов. Средний ежемесячный доход жителя Московской области при сдаче вторичного сырья в экобоксы «Петромакс» составляет 2,3 тысячи рублей.

«До конца года на производстве планируют модернизировать процесс, что позволит нарастить мощность в 1,5 раза, до 300 тысяч тонн. В округе появится еще 30 рабочих мест», - сообщил Демешко.

На данный момент в регионе функционирует 60 площадок «Мегабак» в 55 городских округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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