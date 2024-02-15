Компания «Мультиколд» построила склад-холодильник в Солнечногорске

Возводить первый склад компании «Мультиколд» начали в июле 2023 года. Там будут хранить до 50 тысяч тонн замороженного мяса и рыбы. При этом складировать продукцию будут в четырех морозильных камерах, где единовременно может быть установлено до 65,5 тысяч паллет.

«Проект будет реализован в три этапа. На начальном этапе он позволит создать 250 рабочих мест, а затем вчетверо больше. В реализации такого важного проекта будет оказана поддержка как со стороны правительства Московской области, так и органов местной власти», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Реализация всего проекта займет 38 месяцев. Напомним, соглашение о строительстве кластера с руководством компании «Мультиколд» подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на 25-м Петербургском международном экономическом форуме.

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