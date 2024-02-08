Компания «Мострансавто» запустит бесплатные шаттлы до «Лыжни России» в Химках

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Всех любителей активного отдыха автобусы будут ждать с 08:00 до 16:00 у ТЦ «Мега Химки». Они отвезут к месту старта - до центральной площадки Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках.

Часть автобусов задействуют в заказных перевозках - они доставят организованные группы. Планируется перевезти к месту старта около 240 человек.

Перед выходом на маршруты автобусы пройдут необходимую предрейсовую проверку. С водителями проведут инструктаж по безопасности и соблюдению ПДД.

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