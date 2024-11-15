15 ноября 2024, 12:38

Компания «Мострансавто» запустила систему по выявлению усталости водителей

АО "Мострансавто"
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Компания «Мострансавто» запустила тестирование системы «Антисон» — автоматического решения для контроля состояния водителя. Программный комплекс, следящий за самочувствием водителей, установлен на автобусе ЛиАЗ маршрута № 856, следующем из Красногорска в Москву. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«Безопасность пассажиров и водителей - главный приоритет „Мострансавто“. Система „Антисон“ - современный технологический инструмент, который помогает выявить усталость, засыпание или потерю внимания, минимизируя риск ДТП. В перспективе данная система значительно улучшит условия труда, поскольку снизит влияние человеческого фактора и позволит вовремя предотвратить опасные ситуации», - прокомментировал заместитель генерального директора АО «Мострансавто» по информационным технологиям Дмитрий Ерзамаев.

При запуске двигателя «Антисон» активируется автоматически, а камера, размещенная напротив водителя, анализирует положение головы и лица более чем по 60 точкам. Нейросеть в реальном времени отслеживает признаки сонливости и потери ориентации. При обнаружении признаков усталости система подает звуковой сигнал и передает данные в Центр мониторинга и диспетчерскую службу Мострансавто.

Исполнительный директор ООО «КСОР» Денис Фураев заявил, что, стремясь к безопасному и инновационному транспорту, компания намерена развивать компетенции в области искусственного интеллекта и безопасности на дорогах. Их целью является создание высоких стандартов безопасности для пассажирского транспорта и защищенной среды для участников движения. Он выразил надежду, что система «Антисон» оправдает ожидания и органично войдет в IT-инфраструктуру «Мострансавто».

Автобусы Водители
15 ноября 2024, 13:25
Волонтеров Подмосковья пригласили на экоакции по сбору вторсырья
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Акция по сбору вторсырья пройдет в Подмосковье 17 ноября. Экологические мероприятия состоятся в Домодедове, Химках и Пушкино. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В рамках акции жители смогут сдать ненужные вещи, а волонтеры - помочь в организации. Добровольцам предстоит сортировать отходы и загружать вторсырье для отправки на переработку. Участникам, впервые принимающим участие, проведут инструктаж по сортировке.

Пункты сбора вторсырья будут находиться по адресам: Домодедово, улица Тихая, 27 с 11:00 до 13:00, Химки, улица Германа Титова, 14/1 с 12:00 до 13:00, Пушкино, парковка ТЦ «Акварель» с 12:30 до 14:00.

Волонтеры Экология
15 ноября 2024, 13:25
Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило способы передачи показаний счетчиков
Министерство ЖКХ Московской области
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В Подмосковье начался прием показаний приборов учета за ноябрь. Узнать даты для передачи показаний и проверки приборов можно в личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Передать данные можно через личный кабинет, чат-бот на сайте мособлеирц.рф, мобильное приложение, офисы расчетного центра или по телефону контактного центра: 8 (499) 444-01-00. Участники, передавшие показания через голосового помощника, могут выиграть тысячу рублей в рамках акции, которая продлится до 31 декабря.

Если абонент не передает показания счетчиков, первые три месяца оплата начисляется по среднемесячному потреблению, затем - по нормативу, который зависит от числа зарегистрированных жильцов. При отсутствии или неисправности счетчика либо истечении срока его поверки норматив может быть увеличен.

ЖКХ
15 ноября 2024, 12:40
Ветеран ВОВ Жанна Алышева побеседовала со школьниками Павловского Посада
Пресс-служба администрации г.о. Павловский посад
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В одной из школ Павловского Посада прошла встреча с ветераном Великой Отечественной войны Жанной Алышевой, которая рассказала школьникам о блокадном Ленинграде и своей жизни в осажденном городе. Жанна Сергеевна родилась в Павловском Посаде в тысяча девятьсот тридцать девятом году и оказалась в Ленинграде в возрасте двух лет.

В сентябре 1941 года ее отец пропал без вести, а спустя некоторое время скончался и младший брат. Несмотря на тяжелые утраты, Жанна вместе с матерью смогла выехать по «дороге жизни» в родной город. Вспоминая годы блокады, она отметила, как жители Ленинграда боролись за выживание и помогали друг другу в условиях полного окружения.

На встрече в Рахмановской школе Жанна Алышева поделилась воспоминаниями о тех ужасах, что пережили люди в блокадном Ленинграде. Школьники внимательно слушали ее рассказ, понимая важность этой истории для будущих поколений. Жанна Сергеевна подчеркнула, что даты начала и снятия блокады - 8 сентября и 27 января - должны всегда напоминать о подвиге людей, переживших осаду.

Сейчас Жанна Сергеевна активно ведет здоровый образ жизни, путешествует и продолжает встречаться с молодежью, рассказывая о событиях своего детства и о тех, кто остался на полях сражений в осажденном городе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ветераны Войны Школьники Павловский посад Великая Отечественная война
15 ноября 2024, 12:35
Главврач больницы в Павловском Посаде провел встречу с жителями
Пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
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В Павловском Посаде прошел прием жителей по вопросам здравоохранения. Заместитель главы округа Светлана Аргунова и главный врач больницы Марина Мягченкова выслушали обращения горожан.

Жители округа подняли вопросы записи к врачам, выписки рецептов и направлений на обследования. Многие вопросы удалось решить на месте, остальные находятся в работе.

Для того чтобы задать вопросы по организации медицинской помощи, также можно обратиться на «горячую линию» Главы округа по телефону 2-12-04. Записаться на личный прием можно по телефону 2-11-79.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Павловский посад

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