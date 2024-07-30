Компания «Мострансавто» запустила новый функционал на единой линии связи

«Сервис называет время прибытия ближайшего автобуса и рейс, следующий за ним, в реальном времени», - объяснили в компании.

Голосовой помощник работает на всех типах мобильных телефонов. При этом, устанавливать приложение не надо. Для удобства можно сохранить номер телефона и ID остановки в контактах. Инструкция по использованию доступна на сайте.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».