Компания «Мострансавто» запустила новый функционал на единой линии связи
Компания «Мострансавто» внедрила новую функцию, позволяющую пассажирам получать информацию о времени прибытия автобуса на остановку. Для этого необходимо позвонить на бесплатный номер 8 (800) 700-31-13 и сообщить голосовому помощнику нужную остановку и конечный пункт.
«Сервис называет время прибытия ближайшего автобуса и рейс, следующий за ним, в реальном времени», - объяснили в компании.
Голосовой помощник работает на всех типах мобильных телефонов. При этом, устанавливать приложение не надо. Для удобства можно сохранить номер телефона и ID остановки в контактах. Инструкция по использованию доступна на сайте.
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