Компания «Мострансавто» увеличила интервал движения автобусов на некоторых маршрутах из-за тумана
Компания «Мострансавто» была вынуждена увеличить интервал движения автобусов на некоторых маршрутах из-за тумана, который пришел в столичный регион. Непростые погодные условия привели к снижению скорости движения общественного транспорта.
На сегодняшний день подведомственная Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры региона компания обслуживает около 1,4 тысячи маршрутов по всей Московской области. Представители «Мострансавто» предупреждают граждан о плохих погодных условиях и рекомендуют заранее планировать маршруты.
«Видимость сократилась до 10 метров, а тормозной путь по мокрой дороге увеличился до 15 - 20 метров при скорости 50 км/ч», - добавили в «Мострансавто».
Также сообщается, что для обеспечения работы общественного транспорта в «Мострансавто» приняли ряд мер. Так, при выпуске транспортных средств с водителями проводят дополнительный инструктаж, напоминая о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Кроме того, диспетчерский состав переведен в режим повышенной готовности, а также организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог Московской области.
Компания продолжает следить за ситуацией и координирует работу водителей на линии, чтобы минимизировать любые возможные проблемы и обеспечить бесперебойные перевозки пассажиров.
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