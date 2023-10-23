Компания «Мострансавто» увеличила интервал движения автобусов на некоторых маршрутах из-за тумана

На сегодняшний день подведомственная Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры региона компания обслуживает около 1,4 тысячи маршрутов по всей Московской области. Представители «Мострансавто» предупреждают граждан о плохих погодных условиях и рекомендуют заранее планировать маршруты.

«Видимость сократилась до 10 метров, а тормозной путь по мокрой дороге увеличился до 15 - 20 метров при скорости 50 км/ч», - добавили в «Мострансавто».

Также сообщается, что для обеспечения работы общественного транспорта в «Мострансавто» приняли ряд мер. Так, при выпуске транспортных средств с водителями проводят дополнительный инструктаж, напоминая о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Кроме того, диспетчерский состав переведен в режим повышенной готовности, а также организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог Московской области.

Компания продолжает следить за ситуацией и координирует работу водителей на линии, чтобы минимизировать любые возможные проблемы и обеспечить бесперебойные перевозки пассажиров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении транспортной системы Московской области.

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