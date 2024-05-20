Компания «Мострансавто» рассказала о самом коротком и длинном маршрутах

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, самым протяженным маршрутом остался № 327к «Перхурово - м. Котельники». Его длина составляет около 200 километров, а время пути - три часа 45 минут. С января им воспользовались 13,9 тысячи раз.

На самом коротком маршруте № 10 «ст. Подлипки - Комитетский лес» пассажиры прокатились более 48 тысяч раз. Его протяженность составляет 2,5 километра.

Чаще всего жители расплачивались социальными картами. По ним провели 38,4 тысячи транзакций. Еще 15,7 тысячи раз пассажиры восползовались банковскими и 6,7 тысячи раз транспортными картами.

«Мострансавто обслуживает около 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью, ежедневно пассажиры совершают около 1,6 млн поездок в автобусах предприятия», - напомнили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе. На сегодняшний день идет работа над 53 дорожными проектами, 23 из них - федерального значения.

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