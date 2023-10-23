Компания «Мострансавто» приступила к тестированию экологичного автобуса ЛиАЗ

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Серийный выпуск этой модели на Ликинском заводе начался в 2021 году, и сейчас уже более 250 автобусов ежедневно эксплуатируются в других регионах России.

Автобус рассчитан на 105 пассажиров. В салоне предусмотрено 29 сидячих мест, механическая аппарель, обеспечивающая доступность для людей с ОВЗ, эргономичные мягкие кресла и USB-зарядки.

Во время тестирований автобусы будут заправлять на стационарной КриоАЗС компании «НОВАТЭК» в Коломне. Испытания транспорта позволят оценить эффективность его работы в разных погодных условиях, а также выявить преимущества применения технологии LNG.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о партнерстве с Москвой в реализации дорожных проектов. В их числе ЦКАД и скоростные маршруты МЦД.

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