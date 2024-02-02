02 февраля 2024, 13:38

Компания «Мострансавто» предоставила 137 автобусов по заказу ЦППК в январе

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ЦППК заказала 137 автобусов большого класса у компании «Мострансавто» в январе. Транспорт нужен для организации компенсационных маршрутов.

Автобусы перевозили пассажиров на маршрутах, дублирующих движение электропоездов, расписание которых изменилось из-за ремонта на ж/д инфраструктуре. Отмечается, что больше всего транспортных средств работало на Савеловском направлении.

Перед выходом на рейс с водителями проводили инструктаж о неукоснительном соблюдении ПДД, расписания и схемы движения. Автобусы компании курсировали до окончания путевых работ и полного возобновления железнодорожного сообщения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году. Все они оснащены системами климат-контроля, электронными табло и USB-розетками.

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Автобусы
02 февраля 2024, 14:26
МЧС Подмосковья и «Мособлгаз» заключили соглашение о сотрудничестве по газовой безопасности
«Мособлгаз»
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Соглашение о работе по повышению газовой безопасности в Подмосковье подписали руководитель регионального чрезвычайного ведомства Сергей Полетыкин и генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов. Газовики и спасатели теперь вместе будут заниматься информированием жителей о правильном использовании оборудования.

«Подписание соглашения - важная веха. Это фундамент для того, чтобы сотрудничество между газовиками и МЧС Подмосковья в части газовой безопасности стало более продуктивным. Главная наша задача - это профилактика и предупреждение инцидентов, связанных с использованием газа в быту», - отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

С 1 января Подмосковье перешло на новую схему техобслуживания газового оборудования - теперь услугу в регионе предоставляет только «Мособлгаз».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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Газ
02 февраля 2024, 14:25
Школьники помогли инвалиду в Лобне с генеральной уборкой по дому
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Ученики школы № 8 имени героя СССР Гавриила Будника и Луговской школы в Лобне приобщились к волонтерству. Ребята навестили Сергея Белкина и помогли пожилому мужчине с уборкой квартиры.

Сергей Васильевич - инвалид-колясочник, поэтому ему трудно выполнять работу по дому. Школьники устроили в его квартире генеральную уборку и общими усилиями навели там порядок.

По словам педагогов ребят, такие «трудовые десанты» формируют у подрастающего поколения чувство ответственности, благодарности и эмпатии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников специальной военной операции в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Лобня Школьники Инвалиды
02 февраля 2024, 14:18
Ребенка с кистой в кишечнике спасли в Московском областном центре охраны материнства и детства
Пресс-служба Минздрава МО
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Женщина с двухмесячным ребенком обратилась за помощью в подмосковный центр охраны материнства и детства. В стуле девочки обнаружили слизь и кровь, у нее выявили кисту в области перехода подвздошной в толстую кишку.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, такое заболевание редко встречается у новорожденных. Маленькой пациентке провели срочную операцию.

«Было принято решение выполнить комбинированную операцию с использованием миниинвазивных методик. Участок кишки с кистой был удален, а затем произведена реконструкция и соединение двух разделенных участков кишки. Это позволило нам восстановить нормальную функцию пищеварительной системы», - рассказал детский хирург Михаил Рехвиашвили.

Операцию провели через небольшие разрезы, со временем видимых храмов на теле девочки не останется. Сейчас ребенка выписали домой под наблюдение врачей.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи
02 февраля 2024, 13:39
Свыше 1300 человек переселят из аварийного жилья в Балашихе к 2028 году
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Новую программу по переселению из аварийных домов начали в Балашихе в январе. В 2024 году в новое жилье переедут 1360 человек.

Представители администрации городского округа Балашиха проводят встречи с участниками программы. Им рассказывают, как получить сертификат и каков порядок переезда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сейчас есть несколько способов для расселения. С этого года жители аварийных домов могут получить сертификаты на приобретение квартир в любом городе Подмосковья. Компенсация за один квадратный метр - 130 тысяч рублей. Также администрация округа может купить квартиры для переселенцев на вторичном рынке или в строящихся домах.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в управление строительного комплекса администрации Балашихи по адресу: шоссе Энтузиастов, 7/1. Прием ведется по вторникам с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Солнечногорске расселят еще 100 квартир из аварийных домов к началу лета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Нацпроекты Аварийное жилье

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