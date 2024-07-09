Компания «Мострансавто» передала на утилизацию еще 333 устаревших автобуса

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, компания планирует передать на утилизацию еще около 300 машин. Это позволяет освободить места для размещения нового транспорта в автопарке и пополнить бюджет предприятия за счет сдачи металлолома.

«Это помогает высвободить в филиалах площади для размещения активного автопарка, а также новых автобусов, и пополнить бюджет компании за счет сдачи металлолома. Кроме того, предприятие экономит деньги: после утилизации автобусы снимаются с учета в госавтоинспекции, на ТС прекращается начисление ежегодного транспортного налога», - отметили в министерстве.

Сейчас автопарк компании насчитывает более шести тысяч автобусов. Мострансавно обслуживает почти 1,4 тысячи маршрутов и ежедневно перевозит порядка 1,6 миллиона пассажиров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».