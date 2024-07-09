09 июля 2024, 13:38

Компания «Мострансавто» передала на утилизацию еще 333 устаревших автобуса

Пресс-служба Мострансавто
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Мострансавто сдало на утилизацию 333 списанных автобуса с начала года. Общий вес вторсырья составил 2,9 тысячи тонн.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, компания планирует передать на утилизацию еще около 300 машин. Это позволяет освободить места для размещения нового транспорта в автопарке и пополнить бюджет предприятия за счет сдачи металлолома.

«Это помогает высвободить в филиалах площади для размещения активного автопарка, а также новых автобусов, и пополнить бюджет компании за счет сдачи металлолома. Кроме того, предприятие экономит деньги: после утилизации автобусы снимаются с учета в госавтоинспекции, на ТС прекращается начисление ежегодного транспортного налога», - отметили в министерстве.

Сейчас автопарк компании насчитывает более шести тысяч автобусов. Мострансавно обслуживает почти 1,4 тысячи маршрутов и ежедневно перевозит порядка 1,6 миллиона пассажиров.

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Автобусы
09 июля 2024, 13:37
Свыше 12 тысяч газонов привели в порядок в Подмосковье за неделю
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Стрижку газона провели более чем в 12 тысячах мест в Подмосковье за неделю. Покос проводят два раза в месяц, а при интенсивном росте травы количество процедур увеличивают до трех.

«Сейчас коммунальные службы региона активно решают задачи по покосу травы: лишь за неделю проведена стрижка газонов более чем на 12 тысячах локациях в Подмосковье. Муниципалитеты ответственны в проведении данного мероприятия, периодичность которого составляет два раза в месяц. В то же время частота покоса может быть увеличена до трех раз во время интенсивного роста травы», - сообщил заместитель председателя правительства, глава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, такие работы особенно важны Покос рекомендуют проводить утром или вечером в будние дни во время, когда это не будет мешать жителям. Обычно такие работы планируют с 09:00 до 19:00.

Сообщить о необходимости стрижки газона во дворе можно в управляющую компанию.

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Благоустройство
09 июля 2024, 13:37
Свыше тысячи мусорных контейнеров продезинфицировали в Подмосковье за неделю
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Свыше тысячи мусорных контейнеров промыли в Подмосковье за неделю. Эту работу проводят для предотвращения появления насекомых и грызунов.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, еженедельно в баках накапливается большое количество отходов, поэтому их не только промывают, но и дезинфицируют. По словам главы ведомства Владислава Мурашова, такую работу проводят регулярно.

«Эти мероприятия входят в план летних работ и проводятся один раз в два месяца, а весь процесс контролирует инспекторский состав Министерства в СКПДИ», - рассказал он.

Правила промывки и дезинфекции баков прописаны в СанПиН и являются обязательными процедурами. За них несут ответственность управляющие компании.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
09 июля 2024, 13:37
Более 700 человек посетили литературный фестиваль в Зарайске в выходные
Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль"
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IX Литературно-этнографический фестиваль «Липец в Даровом» прошел в Зарайске. Гости окунулись в атмосферу русской деревни времен Достоевского и попробовали себя в кузнечном деле, ткачестве, гончарном мастерстве, плетению из лыка и лозы.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, на фестиваль съехались более 700 гостей со всего региона.

Все желающие смогли попробовать блюда по рецептам того времени, а автор проекта «Литературное варенье» Светлана Колесникова рассказала, как варили варенье в русских усадьбах.

О жизни и творчестве великого писателя рассказала ведущий научный сотрудник музейного центра «Московский дом Достоевского» Валентина Борисова, актер театра и кино Максим Щеголев показал программу «Двенадцать писем Достоевского».

Кроме того, актеры балаганного театра с кукольным Петрушкой показали, как развлекали гостей ярмарок в позапрошлом веке. Для детей провели творческие мастер-классы. Гости услышали старинные песни в исполнении фольклорного ансамбля «Рось» и мужского хора «Век».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Зарайск Фестивали
09 июля 2024, 13:35
Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по выплате компенсаций дольщикам
Медиасток.рф
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Более 10 тысяч пострадавших дольщиков получили денежные компенсации в России за полгода. В пятерку самых активных регионов по этой работе вошло Подмосковье.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил, что за полгода дольщики получили компенсации на общую сумму свыше 41 миллиарда рублей.

«Продолжаем работу по исполнению принятых наблюдательным советом Фонда развития территорий решений по защите участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В первом полугодии выплаты получили 10,6 тысячи граждан», - добавил Хуснуллин.

В пятерку регионов-лидеров по выплатам вошли Ленинградская и Ульяновская области, Ставропольский и Красноярский края, а также Подмосковье, где проблему удалось закрыть полностью. В июне губернатор Андрей Воробьев доложил об этом на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

С 2019 года выплаты в России получили уже 57,2 тысячи дольщиков. Сумма компенсаций составила 168,9 миллиарда рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дольщики

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