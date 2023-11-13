Компания «Мособлгаз» проведет экскурсии для учащихся Подмосковья

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Профориентационные экскурсии - часть образовательного проекта «Билет в будущее». Образовательные мероприятия пройдут в Красногорске, Нахабино и Химках. На данный момент в Московской области провели почти половину из запланированных экскурсий.

«„Мособлгаз“ активно взаимодействует с областными учебными заведениями: мы регулярно проводим образовательные мероприятия для детей и подростков. Главные задачи - повышение уровня техники безопасности при использовании газа в быту и повышение престижа профессии газовика», - прокомментировал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Напомним, Подмосковье - первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию. Московскую область назвали заметным регионом по газификации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».