Компания «Мособлгаз» приступила к подготовке оборудования к зиме в 6 округах Подмосковья

«Комплекс мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду и работе в период максимальных нагрузок реализуется на территории всего региона. На многих объектах теплоснабжения сегодня проводятся работы по реконструкции», - подчеркнул вице-губернатор Московской области - министр энергетики Евгений Хромушин.

По его словам, в Московской области проводят работу по проектированию и прокладке газопровода, строительству газорегуляторных пунктов на котельных. Объекты находятся в Кашире, Рузе, Ступине, Щелкове, Чехове и Шатуре. Проведенные работы позволят повысить качество отопления и горячего водоснабжения в домах жителей региона.

Например, в Солнечногорске представители «Мособлгаза» проводят работы на трех котельных. В поселке Стекольного завода проходит реконструкция котельной, от которой отапливаются дома более 255 жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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