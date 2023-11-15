Компания «Мособлэнерго» защитила уникальный продукт на премии «Приоритет-2023»
Компания «Мособлэнерго» презентовала уникальный инновационный продукт — штангу для установки заземления. Защита проекта произошла на премии в области передовых промышленных технологий «Приоритет-2023», сообщили в Министерстве энергетики Московской области.
Перед жюри выступил главный специалист отдела технической инспекции службы надежности, производственного контроля и охраны труда «Мособлэнерго» Николай Чернов.
«Диэлектрическая изолирующая штанга для установки заземления используется для безопасной установки переносных заземлений в распределительных устройствах. В компании штанга имеет успешное практическое применение уже несколько лет», - уточнили в ведомстве.
Изделие применяют в сетях до110 кВ. Длина его изолирующей части составляет 1,4 тысячи миллиметра.
Оргкомитет премии отобрал более 40 заявок из 24 регионов страны. Больше всего работ собрали номинации «ТЭК», «Комплексная реализация инноваций в промышленности» и «Цифровизация производства». Победителей назовут в конце ноября.
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