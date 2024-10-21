21 октября 2024, 13:55

Компания «Мособлэнерго» в Химках направила в переработку 15 трансформаторов в октябре

Unsplash
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В октябре 2024 года специалисты «Мособлэнерго» отправили на переработку 15 трансформаторов с базы в Химках, которые исчерпали свой ресурс. Эти работы проводятся в рамках утилизации материалов, демонтируемых при ремонте и реконструкции электросетей.

Также на переработку отправили 38 железных опор и восемь кубических метров кабельного оборудования. Все агрегаты разбирают, сортируют и перерабатывают на специализированных заводах.

В Минэнергетики региона отметили, что компания уделяет особое внимание безопасной утилизации отходов, передавая их специализированным организациям для дальнейшего использования в производстве и извлечения полезных компонентов.

«Мособлэнерго» строго соблюдает законодательство, предотвращая негативное воздействие на окружающую среду, организуя площадки для раздельного накопления отходов и ведя учет их движения.

Химки Электричество
21 октября 2024, 15:30
Свыше 8 тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях в Подмосковье за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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За неделю на дизайнерских каруселях в подмосковных парках прокатились 8,93 тысячи человек. Самым популярным стал аттракцион в Одинцове.

Как сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья, с 14 по 20 октября карусель в Одинцове посетили свыше 1,8 тысячи человек. Еще около 1,7 тысячи гостей прокатились на аттракционе в Сергиевом Посаде и 1,5 тысячи - в Домодедове.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», - рассказал заместитель председателя правительства области - министр благоустройства Михаил Хайкин.

Карусели установили в парках для разнообразия отдыха жителей и гостей региона. Каждый аттракцион имеет уникальное оформление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников сферы благоустройства с профессиональным праздником. Его впервые отметили в регионе 15 сентября.

Благоустройство
21 октября 2024, 15:28
Тренировку по развертыванию ПВР провели в Шатуре
Пресс-служба администрации г.о. Шатура
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Городской округ Шатура поделился опытом по развертыванию пункта временного размещения и питания. На организацию ПВР затратили всего три часа.

Подобные тренировки в Шатуре проводятся регулярно. В случае пожара, подтопления или другой чрезвычайной ситуации в городском округе могут быть организованы 19 пунктов временного размещения.

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Медики провели для участников мероприятия занятие по оказанию первой помощи.

В пункте, устроенном в доме культуры, смогут разместиться до 150 человек. Здесь организовали точки питания, места для отдыха, комнату матери и ребенка и помещение для психологической помощи. На случай воздушной тревоги в доме культуры также имеется убежище, в котором предусмотрено все, что необходимо для длительного пребывания людей: вентиляция, водоснабжение и пожарная сигнализация.

Шатура Эвакуации
21 октября 2024, 14:56
Более 1,4 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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С 14 по 20 октября в парках Подмосковья отдохнули 1,4 миллиона посетителей, это на 320 тысяч человек больше данных прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Лидером по посещаемости на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе - здесь побывали 54 тысячи человек. В тройку самых востребованных вошли также парк Толстого (Химки) и городской парк в Пушкинско.

Самым активным днем стало воскресенье, когда парки приняли более 293 тысяч человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 170 тысяч человек.

Посещаемость парковых каруселей с 14 по 20 октября тоже выросла и составила более 8,83 тысячи человек.

Благоустройство общественных пространств и зон отдыха остается в числе приоритетных направлений в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году преобразятся еще 75 пространств.

Благоустройство Парки
21 октября 2024, 14:55
Отчетный концерт детских коллективов прошел в Павловском Посаде
Анастасия Исмайлова, Татьяна Снимщикова
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Воспитанники образцового вокального коллектива «Светлячок» и современного танца «Платинум» провели концерт для жителей Павловского Посада. На сцене также выступили вокальные группы «Джэм», «Крутые дамы», «Смайл» и «Стэлла».

Руководитель «Светлячков» - Александр Кустов, а коллектива «Платинум» - Лидия Вахрамова.

На сцене выступили юные воспитанники, в том числе Мирослав Вощанкин, Виктория Тимонина, Веста Маркина, Элина Найденова, Варвара Магомедова, Валерия Степанюк, Виктория Петракова и вокальные группы «Джэм», «Крутые дамы», «Смайл» и «Стэлла».

Дети исполнили номера разных вокальных жанров, а танцоры продемонстрировали умение чувствовать ритм.

Тематику мероприятия дополнили большие звезды, диски и ноты, украсившие сцену.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Концерты Павловский посад

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