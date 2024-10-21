Компания «Мособлэнерго» в Химках направила в переработку 15 трансформаторов в октябре

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Также на переработку отправили 38 железных опор и восемь кубических метров кабельного оборудования. Все агрегаты разбирают, сортируют и перерабатывают на специализированных заводах.

В Минэнергетики региона отметили, что компания уделяет особое внимание безопасной утилизации отходов, передавая их специализированным организациям для дальнейшего использования в производстве и извлечения полезных компонентов.

«Мособлэнерго» строго соблюдает законодательство, предотвращая негативное воздействие на окружающую среду, организуя площадки для раздельного накопления отходов и ведя учет их движения.