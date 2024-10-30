Компания «Мособлэнерго» примет участие в ярмарке вакансий в Подмосковье

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Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, на обслуживании компании находятся электросети 54 округов Подмосковья, благодаря чему соискатели могут подобрать работу рядом с домом.

На работу приглашают электромонтеров, водителей, мастеров, инженеров, а также экономистов, юристов и IT-специалистов.

На ярмарку вакансий пригласили студентов, жителей Подмосковья и других регионов. Они смогут ознакомиться с предложениями и пройти первичное собеседование.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00 по ссылке.

Специалисты «Мособлэнерго» регулярно участвуют в днях открытых дверей в вузах и колледжах, в также в фестивалях профессий и других мероприятиях.