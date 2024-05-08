Компания «Мособлэнерго» поздравила ветеранов с Днем Победы
Сотрудники «Мособлэнерго» выразили поздравления ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. Пятеро подопечных ветеранов, проживающих в разных городах Подмосковья, получили подарки — поздравительные открытки и продуктовые корзины для создания праздничного настроения.
В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне руководители и сотрудники производственных отделений «Мособлэнерго» навестили ветеранов дома. Они вручили им подарки и поздравительные открытки, подписанные генеральным директором компании Владимиром Бойко, а также выразили благодарность за их труд после войны.
«Мособлэнерго» ежегодно проводит инициативы в честь Дня Победы, доставляя подарки ветеранам, а также активно поддерживает общеобластные мероприятия, связанные с празднованием 9 Мая.
Компания участвует в благоустройстве мест, связанных с подвигами воинской славы, а также прилегающих к памятникам и мемориалам, посвященным героям Великой Отечественной войны.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.
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