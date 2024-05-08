Компания «Мособлэнерго» поздравила ветеранов с Днем Победы

В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне руководители и сотрудники производственных отделений «Мособлэнерго» навестили ветеранов дома. Они вручили им подарки и поздравительные открытки, подписанные генеральным директором компании Владимиром Бойко, а также выразили благодарность за их труд после войны.

«Мособлэнерго» ежегодно проводит инициативы в честь Дня Победы, доставляя подарки ветеранам, а также активно поддерживает общеобластные мероприятия, связанные с празднованием 9 Мая.

Компания участвует в благоустройстве мест, связанных с подвигами воинской славы, а также прилегающих к памятникам и мемориалам, посвященным героям Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

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