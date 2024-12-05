Компания «Мособлэнерго» обеспечила электричеством еще 63 соцобъекта

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Специалисты провели работы по подключению новых объектов и увеличению мощностей для реконструируемых учреждений. В рамках технологического присоединения энергетики установили мощные трансформаторы и проложили новые линии электропередачи.

Так, для образовательного комплекса «Полет» в Красногорске ввели подстанцию с трансформаторами по 1250 кВА, а для новой школы в Пушкино - блочную трансформаторную подстанцию мощностью 418 кВт.

Компания «Мособлэнерго» выполняет подключения приоритетно, часто досрочно, обеспечивая энергоснабжение для социальных объектов. Заявки можно подать через Портал потребителя компании.