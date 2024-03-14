14 марта 2024, 12:27

Компания «Мособлэнерго» направила на переработку 800 тонн металлолома в 2023 году

Мособлэнерго
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Компания «Мособлэнерго» направила на переработку 800 тонн металлолома в 2023 году. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, компания направила на переработку 800 тонн лома черных и цветных металлов, а также 144 тонны отработанного трансформаторного масла.

Кроме того, в прошлом году предприятие направило 8,3 тонны электролома на завод по переработке электронного и электрического оборудования.

В приоритете у Мособлэнерго - безопасное обращение с отходами. Для этого их передают на утилизацию для использования при изготовлении других товаров.

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ЖКХ Электричество
14 марта 2024, 12:27
Еще одному фельдшеру в Сергиевом Посаде выдали квартиру по льготной ипотеке
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Фельдшер скорой помощи из Сергиеова Посада приобрела собственное жилье благодаря программе социальной ипотеки. Виолетта Филиппова получила сертификат и выбрала небольшую уютную квартиру в новостройке.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Виолетта Филиппова работает на Сергиево-Посадской подстанции скорой помощи восемь лет. Она отметила, что участие в программе стало хорошей поддержкой для ее семьи.

«Мне всегда хотелось быть полезной. Мечтала получить такую специальность, которая пригодится в жизни. Чтобы иметь возможность оказать помощь и себе, и родным, и близким. Поэтому пошла в медицину», - поделилась она.

В семье Виолетты растет треълетняя девочка. По ее словам, социальная ипотека помогла им переехать в комфортное жилье в новом доме. До этого вместе с супругом и ребенком она жила в съемной квартире.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней жилье могут получить медики, учителя, ученые и другие профессионалы. Полный список специальностей доступен по ссылке.

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Социальная ипотека
14 марта 2024, 12:27
Жилой комплекс «Героев» стал лучшим в Подмосковье по итогам всероссийского конкурса
«Главстрой Регионы»
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Лучший жилой комплекс определили в Подмосковье по итогам всероссийского конкурса «ТОП ЖК-2024». О результатах рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

За победу в номинации «Лучший ЖК Московской области» боролись 11 претендентов. По совокупности разных критериев победителем стал жилой комплекс «Героев» от «Главстрой Регионы».

Во всероссийском конкурсе участвовали более 1,4 тысячи номинантов, а лучших определили с помощью 650 экспертов в строительной сфере. Оценка каждого ЖК проводилась по 133 параметрам.

ЖК «Героев» расположен в удобном и благоустроенном районе городского округа Балашиха, рядом с Ольгинским лесопарком. Здесь уже открыт детский сад, строят еще один. Планируется возведение школы для 1320 учеников. В пешей доступности - железнодорожная станция.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Социальная ипотека
14 марта 2024, 11:36
Новое оборудование установят в школе № 21 в Богородском округе
https://t.me/cheremisov_mk/4335
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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил школу № 21 в Богородском городском округе, где сейчас проводится капитальный ремонт. По его словам, все материалы и оборудование — отечественные, именно поэтому образовательное учреждение обновят в соответствии со сроками.

Преобразить школу планировали давно. Сейчас на объекте заменяют кровлю, ремонтируют внутренние помещения, инженерные системы, в том числе и наружные. Также рабочие смонтируют вентилируемый фасад, установят освещение и благоустроят прилегающую территорию.

Напомним, школу построили в 1962 году. На данный момент здесь также учатся молодые кадеты, которые являются примером патриотизма и гордостью округа.

«Я всегда говорил, что буду поддерживать молодое поколение словом и делом. Очень важно создавать хорошие условия для обучения будущих специалистов, чтобы желание достичь своей цели только росло», - прокомментировал Черемисов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума Образование
14 марта 2024, 11:35
Подробности о парковых объектах появились в приложении «МОе Подмосковье»
Министерство культуры и туризма Московской области
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Минкультуры Подмосковья совместно с Мингосуправления расширило функционал мобильного приложения «МОе Подмосковье». Теперь в нем можно узнать подробности об объектах, находящихся на территории парков региона.

Сейчас в приложении есть такие разделы, как: «Парки», «Дома культуры» и «Спорт». Благодаря обновлению раздела «Парки» у пользователей появилась возможность воспользоваться пунктом «Достопримечательности». Все желающие могут узнать информацию об арт-объектах, памятниках и других уникальных местах.

Мобильное приложение «МОе Подмосковье» - это многофункциональный цифровой помощник, объединяющий информацию и услуги для жителей и гостей Московской области. Его можно установить по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти масленичные развлечения, которые проходят в каждом городе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм Парки

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