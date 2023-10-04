Компания «Мираторг» из Домодедова стала экспортером года в двух номинациях
Компания «Мираторг» из Домодедова стала победителем Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года 2023». Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Предприятие заняло первое место в номинациях «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» и «Новая география».
«Компания „Мираторг“ является одним из крупнейших производителей свинины и говядины, а также полуфабрикатов», - уточнили в министерстве.
Подмосковные компании заняли на конкурсе пять призовых мест, из них четыре - первые. Награждение произойдет 19 октября.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область вошла в тройку лидеров на Всероссийской премии «Экспортер года».
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