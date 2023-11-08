Компания «Метиз» в Щелкове приобрела стартап по созданию бионических протезов

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, приобретение стартапа позволит компании укрепиться на рынке и наладить выпуск комплектующих для протезов.

Один из продуктов MaxBionic - многофункциональный модуль кисти MeHand. Он имеет 20 видов схватов и 10 жестов и управляется мышечными триггерами, сенсором, кнопкой и через приложение. Каждый палец протеза оснащен собственным двигателем, благодаря чему повышается скорость и точность работы. Настроить его можно через компьютер с помощью Bluetooth.

Протезы будет изготавливать завод «Метиз», а MaxBionic сосредоточится на создании новых разработок. По словам генерального директора Николая Ермалюка, для такой работы есть все условия, в том числе площадки для апробации продукта и налаженные каналы сбыта.

«Компанию MaxBionic мы тоже поддерживали, как одного из немногих стартапов, умеющих производить хорошие многосхватные кисти. В их изделиях есть и доля наших разработок. В апреле 2022 года мы стали официальными дистрибьютерами бионического модуля кисти MeHand на территории России и стран СНГ. Сегодня, после завершения сделки по приобретению 59% акций MaxBionic, мы планируем и далее развивать стартап. Будут появляться новые модели, расширять производство и дистрибьютерские сети», - сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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