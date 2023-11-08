08 ноября 2023, 14:03

Компания «Метиз» из Щелкова приобрела стартап по выпуску комплектующих для протезов

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
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Щелковская компания «Метиз», занимающаяся выпуском современных протезов, приобрела стартап MaxBionic. Теперь резидент «Сколково» будет разрабатывать бионические протезы кистей и выпускать комплектующие к протезам нижних и верхних конечностей.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Кисть имеет 20 видов схватов и 10 жестов. Управлять ей можно через мышечные триггеры, приложение, кнопку и сенсор. Настройка происходит через специальное программное обеспечение. Протез выпускается в двух размерах и в двух цветах - черном и сером.

«Это единственная в России рука с сенсорным экраном. <…> У кисти MeHand собственное запястье. <…> Если обычная ротация запястья 360 градусов, MeHand можно крутить бесконечно, рука не отсоединится. Плюс цена - кисть MeHand относится к категории доступных многосхватных протезов», - отметил Николай Ермалюк.

Напомним, протезы компании «Метиз» поставляются в 40 стран мира. Предприятие является обладателем множества престижных премий.

«Из года в год компания „Метиз“ уверенно развивается. Сегодня это высокотехнологичное производство протезов замкнутого цикла. Разработки компании позволяют людям по всей нашей стране оставаться активными и наслаждаться жизнью несмотря ни на что. Мы стараемся оказать компании всю необходимую поддержку для продолжения ее гуманной и благой миссии», - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Этой сделкой компания «Метиз» укрепила свою позицию как крупнейшего игрока на реабилитационном рынке России и СНГ. Предприятие уже давно поддерживает талантливых разработчиков, помогает в апробации продукции, дает обратную связь от конструкторов и инженеров.

«Для такой работы со стартапами у нас есть все условия: существуют площадки для апробации продукта, налажены каналы сбыта. Компанию MaxBionic мы тоже поддерживали как одного из немногих стартапов, умеющих производить хорошие многосхватные кисти. В их изделиях есть и доля наших разработок», - рассказал генеральный директор компании «Метиз» Николай Ермалюк.

Он добавил, что после завершения сделки по приобретению 59% акций MaxBionic планируется наладить выпуск новых моделей, расширить производство и дистрибьютерские сети.

Сегодня флагманским продуктом компании MaxBionic является многофункциональный модуль кисти MeHand. Это антропоморфная, миоэлектрическая кисть, каждый палец который имеет собственный двигатель. Протез обеспечивает естественность, скорость и точность движений.

Бизнес Инвалиды Щелково
08 ноября 2023, 15:25
Команда из Лобни победила на областных соревнованиях по фитнес-аэробике
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Спортсменки из Лобни успешно выступили на соревнованиях Московской области по фитнес-аэробике. Турнир приурочили ко Дню народного единства. Команды завоевали на состязаниях призовые места.

Лобню представляли четыре команды: «Твистер», «Чайка», «Акварель» и «Олимпик».

По итогам соревнований в дисциплине «Степ-аэробика» победу одержала команда «Чайка», серебро взяли спортсменки из команды «Твистер», бронзу выиграла «Акварель», а 4-е место досталось «Олимпику». В дисциплине «Аэробика» лучшими стали спортсменки из команды «Аэробика», серебро досталось «Чайке».

В неаккредитованной дисциплине «Аэробика группа» 1-е место заняла команда «Олимпик». В состязания «Фитнес-трофи» в возрастной категории 11-13 лет победила Мария Рябцева из команды «Чайка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Их откроют до конца года.

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Спортсмены Лобня
08 ноября 2023, 15:22
Свыше 10 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю
Медиасток
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За неделю в Подмосковье опубликовали 12 госзакупок. Подрядчиков найдут для строительства, ремонта, благоустройства и других работ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Балашихе построят многопрофильную клинику, а в детских садах № 65 в Одинцове, № 24 в Подольске и «Малыш» в Щелкове проведут капитальный ремонт. В Лыткарине арендуют оборудование для уличного освещения, а в Одинцове проведут реконструкцию центральной тепловой подстанции в поселке Жуковка.

В Лобне благоустроят Центральный парк, а в Серпухове построят систему теплоснабжения для историко-художественного музея.

Подрядчиков также найдут для организации питания в детских садах Балашихи, Воскресенска, Подольска и Шатуры.

Ознакомиться со всеми госзакупками региона можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Строительство
08 ноября 2023, 15:19
Более 3,5 тысячи заявок на льготное подключение к газу одобрили в Подмосковье с начала года
Мособлгаз
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С начала года в Подмосковье одобрили 3,6 тысячи заявок по социальной газификации. Мера поддержки включает бесплатные работы по подведению топлива от забора до дома, а также покрывает стоимость оборудования до 80 тысяч рублей.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, все программы газификации действуют в регионе по единому принципу: газ до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы, подводится бесплатно.

Напомним, что для ряда граждан предусмотрены льготы. На них могут рассчитывать семьи, получающие пособия на ребенка до 16 лет, одиноко проживающие пенсионеры, труженики тыла и инвалиды Великой Отечественной войны, мобилизованные и их семьи, ветераны боевых действий, многодетные семьи и другие.

Подать заявку на подключение можно на сайте регионального оператора программы или в одном из офисов «Мособлгаза».

Подмосковье - первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию. Московскую область назвали заметным регионом по газификации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Социальная газификация
08 ноября 2023, 15:16
Тендер на строительство областной больницы объявили в Балашихе
Unsplash
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Жители городского округа Балашиха получат новую многопрофильную клинику. Приемное отделение сможет принимать до 200 посетителей в день, а клинико-диагностический центр рассчитан на 600 посещений в сутки.

Тендер на строительство многопрофильной клиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Балашихинская областная больница» объявили в Балашихе.

Исполнителю предстоит выполнить комплекс работ, связанный с проектированием, строительством и оснащением медицинского учреждения. Начальная (максимальная) цена контракта превысила 36 миллиардов рублей.

Строительство областной больницы предусматривает размещение на территории главного и патологоанатомического корпусов, пяти контрольно-пропускных пунктов, а также строительство зданий и сопутствующих сооружений.

Завершить все работы планируется в 2027 году. Объект специализированной медицинской помощи охватит более 600 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Балашиха

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