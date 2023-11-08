Компания «Метиз» из Щелкова приобрела стартап по выпуску комплектующих для протезов

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Кисть имеет 20 видов схватов и 10 жестов. Управлять ей можно через мышечные триггеры, приложение, кнопку и сенсор. Настройка происходит через специальное программное обеспечение. Протез выпускается в двух размерах и в двух цветах - черном и сером.

«Это единственная в России рука с сенсорным экраном. <…> У кисти MeHand собственное запястье. <…> Если обычная ротация запястья 360 градусов, MeHand можно крутить бесконечно, рука не отсоединится. Плюс цена - кисть MeHand относится к категории доступных многосхватных протезов», - отметил Николай Ермалюк.

Напомним, протезы компании «Метиз» поставляются в 40 стран мира. Предприятие является обладателем множества престижных премий.

«Из года в год компания „Метиз“ уверенно развивается. Сегодня это высокотехнологичное производство протезов замкнутого цикла. Разработки компании позволяют людям по всей нашей стране оставаться активными и наслаждаться жизнью несмотря ни на что. Мы стараемся оказать компании всю необходимую поддержку для продолжения ее гуманной и благой миссии», - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Этой сделкой компания «Метиз» укрепила свою позицию как крупнейшего игрока на реабилитационном рынке России и СНГ. Предприятие уже давно поддерживает талантливых разработчиков, помогает в апробации продукции, дает обратную связь от конструкторов и инженеров.

«Для такой работы со стартапами у нас есть все условия: существуют площадки для апробации продукта, налажены каналы сбыта. Компанию MaxBionic мы тоже поддерживали как одного из немногих стартапов, умеющих производить хорошие многосхватные кисти. В их изделиях есть и доля наших разработок», - рассказал генеральный директор компании «Метиз» Николай Ермалюк.

Он добавил, что после завершения сделки по приобретению 59% акций MaxBionic планируется наладить выпуск новых моделей, расширить производство и дистрибьютерские сети.

Сегодня флагманским продуктом компании MaxBionic является многофункциональный модуль кисти MeHand. Это антропоморфная, миоэлектрическая кисть, каждый палец который имеет собственный двигатель. Протез обеспечивает естественность, скорость и точность движений.