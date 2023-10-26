Компания «КоролевФарм» увеличит производство косметических средств и БАДов

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что объем инвестиций в проект по расширению производственных мощностей составляет порядка 50 миллионов рублей. В планах у инвестора - запустить комплекс в работу уже в четвертом квартале 2024 года. По словам Зиновьевой, предприятие создаст не менее 80 новых рабочих мест.

Запуск комплекса позволит организовать на предприятии обязательную маркировку выпускаемой продукции. Для этого установят машины DataMatrix, которые позволят наносить специальный код. Впоследствии покупатель сможет самостоятельно проверить подлинность и качество товара.

Отметим, что компания уже больше 30 лет специализируется на производстве бытовой химии, косметических средств и БАДов. Кроме того, на предприятии выпускают сырье для косметической промышленности.

Генеральный директор «КоролевФарм» Николай Нужненко подчеркнул, что на производстве действует строгая система контроля качества на всех этапах, а продукция проходит тестирование в лабораториях. Особое внимание уделяется инновационным технологиям и разработкам, некоторые из которых считаются уникальными.

«На сегодняшний день им нет аналогов в мировой практике производства сырья для косметической продукции», - отметил Николай Нужненко.

В пример он привел электроимпульсную плазменно-динамическую экстракцию - метод, при котором сырье не подвергается разрушительному термическому шоку. В результате полученные экстракты сохраняют свои полезные качества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач правительства Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».