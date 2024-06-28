Компания из Жуковского расширила производство оборудования для предприятий

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За 16 лет своего существования компания выросла из маленького офиса с 10 сотрудниками до крупной организации, занимающейся поставкой, наладкой, обслуживанием и ремонтом разнообразного оборудования, включая станки ЧПУ и гидравлические прессы.

Технический директор «Векпрома» Александр Фефелов поделился информацией о новом заказе на машину для обработки корпусов реакторов атомных подстанций. Это устройство способно сканировать поверхность, рассчитывать траекторию и выполнять сложные операции, такие как вырезание отверстий.

В планах строительство нового производственного комплекса на приобретенном участке площадью 20 тысяч квадратных метров, где появятся демонстрационный зал и сервисный центр. Открытие первых объектов запланировано на следующий год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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