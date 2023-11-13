Компания из Солнечногорска наладила производство 500 тысяч металлических изделий в год

«Сейчас компания готовится к расширению производства, вводу в эксплуатацию нового корпуса. При необходимости со стороны администрации окажем поддержку, в том числе и по подбору персонала», - рассказал замглавы городского округа Кирилл Типографщик.

На данный момент на предприятии компании в Солнечногорске работают почти 60 человек. За 29 лет существования организация ни разу не брала кредитов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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