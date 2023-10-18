Компания из Одинцова наладила производство кисломолочных напитков от бессонницы и депрессии
В Одинцове компания Wellochko наладила производство кисломолочных напитков, помогающих заснуть и снижающих тревожность. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Нутрициологами и врачами разработан продукт с содержанием лактазы и живой биомассы лактобактерий. В сутки предприятие выпускает 500 литров напитков, уникальных по своему составу», - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.
Продукцию делают из цельного коровьего молока и лактобактерий. В закваску добавляют протестированные растительные экстракты, например, гриффонии, зверобоя и облепихи.
Также в составе напитков есть лактаза. Это природный фермент, расщепляющий лактозу внутри молока. Компания делает напитки со вкусами шоколада, вишни, персика и классический. В них нет сахара.
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