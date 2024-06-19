Компания из Ленинского округа расширит сотрудничество с партнером из Китая

Компания «Эс Ти Кроун» производит продукцию для авиастроения, судостроения, машиностроения, ракетостроения, оборонной промышленности, атомной энергетики, металлургии, а также нефтегазовой отрасли. В ней трудятся более 60 специалистов. Китайская компания - ведущий производитель ленточных пил.

«Для осуществления проекта по расширению производства ООО „Эс Ти Кроун“ арендовала производственные площади размером четыре тысяч квадратных метров. При успешном развитии предприятие создаст около 15 новых рабочих мест», - пояснили в пресс-службе Ленинского городского округа.

Для реализации инновационного проекта предприятие из Ленинского округа получило поддержку Минпромторга РФ в 2022 году. Это позволило производить специализированное оборудование для импортозамещения. Кроме того, это дало возможность оказывать услуги по модернизации и ремонту промышленных печей на предприятиях страны.

«Мы являемся основателями новой отрасли промышленности в России, который ранее занимался производственными компаниями из Германии, Швеции, Франции и других стран. У нас есть собственное конструкторское бюро. Это позволяет нам оперативно реагировать на изменения в производственном процессе, анализировать рыночные тенденции, защищать нашу интеллектуальную собственность и оптимизировать производственные процессы», - рассказала руководитель компании «Эс Ти Кроун» Татьяна Кузура.

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