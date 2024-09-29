Компания из Коломны запустила новый цех по пошиву нижнего белья

Благодаря президентской программе «Промышленная ипотека» коломенская компания «Лэнжи» построила и запустила в работу новое здание цеха по изготовлению нижнего белья. На торжественном открытии производственного помещения с поздравлением выступил заместитель главы городского округа Коломна Дмитрий Шаталов «Новая площадка - это новые возможности для развития компании и экономики муниципалитета. Со своей стороны, мы настроены на конструктивный диалог, открыты для новых идей и инициатив. Поддержка предпринимательской деятельности - один из приоритетов в работе Правительства Московской области», - сказал он.

Цех площадью 1500 квадратных метров включает в себя производство законченного цикла. Здесь не только проектируют изделия, но и шьют, а также отгружают потребителям. В помещении обустроили функциональные рабочие места для швей, они трудятся на современном оборудовании.

«Найти и прочно занять свое место в бизнес-сообществе городского округа - это большой труд, достойный уважения. От всей души желаю компании благополучия и успехов в воплощении всех намеченных планов!» - пожелал руководителям и сотрудникам предприятия председатель Совета депутатов городского округа Коломна Николай Братушков.

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