Компания из Китая запустила производство насосов в Подмосковье

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На новом предприятии в Солнечногорске запустили сборку насосных станций и производство некоторых компонентов для этих установок. Ежегодный объем выпуска составит около тысячи станций. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, в дальнейшем эти показатели могут увеличиться.

Основное производство компании находится в Китае. Насосные установки компании используют для повышения давления водопровода в многоквартирных зданиях и бизнес-центрах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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