24 января 2024, 18:40

Компания из Китая запустила производство насосов в Подмосковье

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Компания «СиЭнПи Рус» запустила производство насосных станций на территории индустриального парка «Есипово». Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысил 100 миллионов рублей.

На новом предприятии в Солнечногорске запустили сборку насосных станций и производство некоторых компонентов для этих установок. Ежегодный объем выпуска составит около тысячи станций. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, в дальнейшем эти показатели могут увеличиться.

Основное производство компании находится в Китае. Насосные установки компании используют для повышения давления водопровода в многоквартирных зданиях и бизнес-центрах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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Инвестиции Заводы
24 января 2024, 19:02
Администрация в Одинцове взяла на контроль вопросы отопления в квартирах и уборки дорог от снега
Unsplash
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Еженедельное совещание с представителями профильных служб прошло в Одинцове. Главными темами обсуждения стали: транспортная доступность, уборка дорог от снега, качественное отопление и энергоснабжение в квартирах, а также своевременный вывоз мусора со дворов.

С 1 по 17 января МЦУР зарегистрировал 581 обращение по работе общественного транспорта. На маршрутах № 10, 11 и 13 в Звенигороде - большие интервалы движения. В Одинцове самые проблемные маршруты - № 477, 139, 2. Например, маршрут № 477 отменили и жители микрорайона Новая Трехгорка стали пользоваться маршрутом № 139. Из-за возросшего потока пассажиров маршрут № 139 в часы пик переполнен.

Для исправления ситуации в округе на проблемные маршруты дополнительно выделили 15 машин среднего класса.

Вопросы отопления и энергоснабжения также актуальны в округе. В некоторых населенных пунктах наблюдались перебои с электроэнергией. Все аварии оперативно устранили и теперь проводят мероприятия по модернизации электросетей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово
24 января 2024, 18:36
Юный житель Лобни стал призером интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Ученик лобненской школы № 9 Артем Юдин принял участие в открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие». Он прошел на региональный этап конкурса, став победителем третьей степени.

Такой высокий результат позволил юному лобненцу пройти в финал олимпиады, который состоится в Волгограде.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию сферы дополнительного образования. Здесь работают бесплатные секции и кружки разнообразной направленности. Они организованы как на базе общеобразовательных школ, так и в других бюджетных организациях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня конкурсы
24 января 2024, 18:21
Снегонашествие. Более 14 тысяч дворников вышли на уборку улиц в Подмосковье
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Дорожники и коммунальщики Московской области продолжают борьбу с последствиями непогоды. В среду, 24 января, на улицах работали более 14 тысяч специалистов, сообщила руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий (ГУСТ) Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

Во время ночного дежурства дорожные службы в Московской области расчистили около десяти тысяч километров трасс. На улицы вышли более 500 единиц снегоуборочной техники. В первую очередь работы вели на опасных участках.

«В помощь задействовали 1206 единиц коммунальной техники», - добавила она.

Тракторы расчищают парковки, территории рядом с контейнерными площадками, внутриквартальные проезды. Самосвалы и погрузчики вывозят снег.

В пресс-службе ГУСТ региона отметили, что сотрудники территориальных отделов координируют весь процесс работы - следят даже за тем, во сколько рабочие и техника заступают на смену.

Дороги Снегопад
24 января 2024, 18:17
УК проверили более 20 тысяч крыш домов в Подмосковье на сосульки
ГУСТ МО
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После снегопада в Подмосковье пришла оттепель. На этом фоне управляющие компании проверили более 20 тысяч домов на предмет свисающих с крыш сосулек и снежных навалов. Ответственные организации проверили и другие выступающие конструкции: балконы, козырьки и входные группы.

Плановый осмотр полностью завершили в 32 городских округах. В их число вошли: Подольск, Коломна, Шатура, Пушкино и другие.

В ГУСТ Московской области отметили городские округа, где управляющие компании практически справились с задачей. Результат 99% показывают 12 муниципалитетов. Работу в данном направлении необходимо проводить системно в течение всего зимнего сезона, особенно после снегопадов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о бесперебойной работе котельной ГЭМЗ в Солнечногорске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Отопление

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