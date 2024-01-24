Компания из Китая запустила производство насосов в Подмосковье
Компания «СиЭнПи Рус» запустила производство насосных станций на территории индустриального парка «Есипово». Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысил 100 миллионов рублей.
На новом предприятии в Солнечногорске запустили сборку насосных станций и производство некоторых компонентов для этих установок. Ежегодный объем выпуска составит около тысячи станций. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, в дальнейшем эти показатели могут увеличиться.
Основное производство компании находится в Китае. Насосные установки компании используют для повышения давления водопровода в многоквартирных зданиях и бизнес-центрах.
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