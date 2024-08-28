28 августа 2024, 13:04

Компания из Черноголовки наладила экспорт синтетического сапфира в Корею

Фонд поддержки ВЭД МО
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Производитель искусственного сапфира «РОСТОКС-Н» из Черноголовки экспортировал в Южную Корею заготовки из корунда. Сумма контракта превысила 60 тысяч долларов США, рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подписать контракт на экспорт удалось при участии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Компании помогли представить себя на международной выставке Maktek Eurasia, где товаром заинтересовались партнеры из Южной Кореи. Производитель продукции для стоматологии будет закупать у подмосковной компании заготовки из искусственного корунда.

Узнать о будущих международных выставках можно на сайте exportmo.ru. Участвовать в мероприятиях помогает, в том числе и материально, Фонд поддержки ВЭД.

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Экспорт Черноголовка
28 августа 2024, 12:58
Глава Балашихи Сергей Юров вручил первые паспорта 19 школьникам
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Церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации прошла в Балашихе. Важные документы школьникам выдал глава муниципалитета.

Торжественное вручение паспортов 19 школьникам провели в администрации городского округа в рамках акции «Мы - граждане России!».

В мероприятии также приняли участие начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич и родители ребят.

«Поздравляю с важным событием каждого, кто сегодня получает свой первый документ. Он определяет и появление новых прав, как у гражданина Российской Федерации, и новых обязанностей. Желаю вам достойно отучиться, найти свое место в мире. Расти настоящими патриотами и гражданами нашей страны», - прокомментировал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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Паспорта Школьники Балашиха
28 августа 2024, 12:37
Пенсионеры из Истры стали призерами этапа областного турнира по теннису
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Участники клуба «Активного долголетия» из Истры приняли участие в зональном этапе областного турнира по настольному теннису. За победу боролись команды из шести округов Подмосковья.

Финал соревнования пройдет 20 сентября в Подольске.

Вступить в клуб активное долголетие могут женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал включение в программу «Активное долголетие» бесплатное посещение музеев и других интересных мест для пенсионеров.

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Это группы участников из Одинцово, Истры, Солнечногорска, Клина, Краснознаменска и Звенигорода. Активисты из Истры вошли в тройку лидеров и заняли второе место. Победители получили грамоты.

Истра Теннис Активное долголетие
28 августа 2024, 11:57
Более 60 коллективов выступили на фестивале «Славянское подворье» в Подольске
Пресс-служба министерства культуры Московской области
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Юбилейный фестиваль «Славянское подворье» собрал рекордное количество участников — более 85 тысяч человек. Для гостей выступили свыше 60 творческих коллективов.

«Институт животноводства нам любезно предоставил новое поле. Площадка больше, комфортнее, получилось придумать больше локаций для жителей и гостей нашего городского округа», - отметил глава Подольска Григорий Артамонов.

В этом году организаторы подготовили действительно масштабную программу - выступление более 60 творческих коллективов, ярмарки и выставки фермерских хозяйств. Обустроили игровые локации, пригласили звезд российской эстрады - на сцене выступил Московский казачий хор, Надежда Бабкина и Мия Бойка.

На фестивале все было пропитано историческими образами. Провели даже кулачные бои - все по старым русским традициям. Те, кто устал, могли подремать на стоге сена. Работал и парк аттракционов, но не простой, а как в старину - деревянная лодка-качели и карусели.

Показать свою продукцию приехали мастера из Подмосковья и других регионов. Гостей угощали настоящим русским чаем. Столы ломились от угощений, многое было сделано своими руками - с любовью и заботой. Фестиваль получился не просто творческим, а мультикультурным.

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Подольск
28 августа 2024, 11:18
Жительнице Курской области помогли с обеспечением лекарствами в Балашихе
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Пострадавшая из Курской области обратилась за помощью к депутату Московской областной Думы Владимиру Шапкину. Мать женщины нуждается в жизненно важных препаратах. Прием прошел в Балашихе.

Прием жителей в Балашихе провел депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин.

С просьбой о помощи к нему обратилась Светлана. Вместе с мужем и тремя детьми она переехала в округ из Курска в 2007 году. В связи с боевыми действиями женщине пришлось перевезти мать из города Суджа Курской области.

Как оказалось, мать заявительницы страдает диабетом. Для полноценной жизни ей необходимы лекарства. Их и попросила Светлана.

Также семье требуется инвалидная коляска для пожилой родственницы, которая живет с ними. Владимир Шапкин отреагировал быстро и взял ситуацию под личный контроль.

«Уже сейчас предпринимаются меры по оперативному решению вопроса с обеспечением лекарствами. Кроме того, мы предоставим материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и окажем содействие в обеспечении инвалидной коляской на время, необходимое для восстановления здоровья», - сообщил Владимир Шапкин.

Записаться на прием в общественную приемную жители могут по телефону: 8 (985) 193-64-03.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

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Лекарства Депутаты Балашиха

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