Компания из Черноголовки наладила экспорт синтетического сапфира в Корею

Подписать контракт на экспорт удалось при участии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Компании помогли представить себя на международной выставке Maktek Eurasia, где товаром заинтересовались партнеры из Южной Кореи. Производитель продукции для стоматологии будет закупать у подмосковной компании заготовки из искусственного корунда.

Узнать о будущих международных выставках можно на сайте exportmo.ru. Участвовать в мероприятиях помогает, в том числе и материально, Фонд поддержки ВЭД.

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