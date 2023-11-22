Компания из Балашихи запустит новую линию производства лекарств в 2024 году

Линия по выпуску лекарственных препаратов позволит создать 12 новых рабочих мест. Компания уже заключила контракт на поставку средства для создания препаратов по лечению кожных заболеваний.

Предприятие работает в Балашихе с 2010 года. Здесь производят известные препараты «Радевит», «Видестим» и «Редецил». Всего за 30 лет существования компания разработала 13 лекарств, большинство из которых помогает в лечении заболеваний кожи.

По проекту импортозамещения в 2023 году на предприятии стали производить новые фармацевтические товары. Это позволило создать 30 дополнительных рабочих мест.

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