Компания из Балашихи разработала новую систему очистки воды

Предприятие «Эко-Блок» проектирует и создает сооружения по очистке сточных вод и водоподготовки. Линию по производству половолоконных мембран для очистки воды запустили в 2021 году. Сейчас разработки компании используют в Крыму, Чеченской республике и Ленинградской области.

Микроскопические поры в системе работают в качестве препятствия для примесей, но дают пройти чистой воде. Загрязнения остаются снаружи, а чистые молекулы воды проходят дальше. Такая система уменьшает работу очистным сооружениям.

Компания из Балашихи в этом году планирует запустить работу новых систем на территории Крыма - в городе Коктебель, поселка городского типа Ленино, Морское, Черноморское.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил бизнес Подмосковья с Днем предпринимательства.

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