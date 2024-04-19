19 апреля 2024, 14:38

Компания из Балашихи проложила трубопровод в Находке по уникальной технологии

Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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Подмосковная компания использует в работе уникальные технологии Direct Pipe для бестраншейной прокладки трубопровода. Благодаря этому методу время работы на самых сложных дистанциях существенно сокращается.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, балашихинское предприятие «Сентябрь» построило по поручению ПАО «Газпром» магистральные переходы в Находке.

Метод бестраншейной прокладки обеспечивает одноэтапную операцию, во время которой рабочее пространство необходимо только вблизи стартового котлована. При этом подземная часть трубопровода, которая заранее сваривается, продавливается в грунт за один этап.

Компания прокладывает трубопроводы от самых маленьких полиэтиленовых стальных труб для различных целей до больших магистральных газопроводов диаметром 1420 миллиметров длиной до двух километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Строительство Балашиха Технологии
19 апреля 2024, 15:49
Студенты Подмосковья приняли участие в турнире по волейболу
Министерство образования МО
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Турнир по волейболу среди студентов юго-восточной зоны прошел в Воскресенском колледже. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Свои команды на турнире представили Коломенский аграрный колледж имени Козлова, Егорьевский техникум, колледж «Коломна», Луховицкий аграрно-промышленный техникум, Луховицкий авиационный техникум, колледж «Московия» и Воскресенский колледж.

Среди мужских команд первое место заняли спортсмены из Луховицкого аграрно-промышленного техникума, а среди женщин лучшими стали студентки колледжа «Московия».

Победители и призеры турнира получили грамоты и медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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Студенты Образование
19 апреля 2024, 15:48
Победителей спартакиады предприятий наградили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Итоги спартакиады среди работников городских предприятий подвели в Химках. Победителей наградили в спортивном комплексе «Арена Химки».

Семь команд из разных организаций Химок состязались в 14 видах спорта. Победителей определяли по итогам суммы очков за каждую дисциплину. Так, первое место заняла команда управления физической культуры и спорта, второе - научно-производственное объединение имени Лавочкина, а третье - Академия гражданской защиты МЧС России.

«Наш городской округ не зря называют спортивной столицей Подмосковья и кузницей выдающихся спортивных побед! Развитие спорта в Химках - одно из приоритетных направлений работы главы Дмитрия Волошина, администрации города и совета депутатов. Поздравляю всех участников спартакиады и желаю им новых свершений», - сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
19 апреля 2024, 15:44
Свыше 70 дорог отремонтируют в Богородском округе к осени
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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В Богородском округе приступили к ремонту дорожного полотна. В этом году рабочие приведут в порядок 76 дорог, 32 из них — в жилых зонах.

Всего планируется обновить более 180 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Ремонт дорог планируют завершить до 30 сентября.

«Богородский - всегда был в числе лидеров по ремонту дорог. Качество дорог - это, прежде всего, безопасность. Выбирая, какие из них ремонтировать, мы руководствуемся мнением жителей. Они обращаются ко мне и к моим заместителям на личных встречах, а также принимают участие в голосовании на портале „Добродел“», - рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Богородский
19 апреля 2024, 15:09
Житель Подмосковья с донорским сердцем покорил гору Бештау
Виктория Селиванова
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Валентин Ткачев стал первым спортсменом с донорским сердцем, покорившим вершину горы Бештау в Пятигорске. Спустя год после операции житель Ленинского городского округа успешно пробежал 16 километров с набором высоты.

«Покорение горы стало для меня новым вызовом. Для этого нужны были усиленные тренировки. Я работал с тренером, чтобы развить нужные мышцы. На старте было 150 человек, я прибежал сотым», - рассказал Валентин Ткачев.

В финале марафона K-RUN он поднял флаг Ленинского городского округа на вершине Бештау, преодолев дистанцию за четыре часа. В планах у Валентина - участие в «Московском марафоне», «Зеленом забеге» и марафоне в Санкт-Петербурге на дистанции 21 километр.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Богородский

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