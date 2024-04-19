Компания из Балашихи проложила трубопровод в Находке по уникальной технологии

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Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, балашихинское предприятие «Сентябрь» построило по поручению ПАО «Газпром» магистральные переходы в Находке.

Метод бестраншейной прокладки обеспечивает одноэтапную операцию, во время которой рабочее пространство необходимо только вблизи стартового котлована. При этом подземная часть трубопровода, которая заранее сваривается, продавливается в грунт за один этап.

Компания прокладывает трубопроводы от самых маленьких полиэтиленовых стальных труб для различных целей до больших магистральных газопроводов диаметром 1420 миллиметров длиной до двух километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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