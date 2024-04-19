Компания из Балашихи обеспечила запуск ракеты «Ангара-5»

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Для ракеты «Ангара-5» компания «Криогенмаш» поставила систему, которая обеспечивает необходимую температуру и заправку жидким кислородом и азотом.

«Начало летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса „Амур“ с ракетами-носителями тяжелого класса „Ангара“ на космодроме „Восточный“ - важный этап проверки созданного нами оборудования, открывающий новую страницу в деятельности „Криогенмаша“», - прокомментировал генеральный директор компании Евгений Матвеев.

За 65 лет завод в Балашихе создал элементы и оборудование для свыше 30 стартовых комплексов ракет-носителей, российских и зарубежных двигателей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за два года в Подмосковье откроют четыре индустриальных парка.

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