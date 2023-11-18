Компании «Стивидор» и «Дина +» из Ступина получили субсидии на модернизацию производства
Две компании из Ступина — «Стивидор» и ООО «Дина +» — модернизировали производство. Предприятия возместили часть расходов за счет субсидий. Им предоставили два миллиона рублей, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Благодаря этому в округе появились дополнительные 20 рабочих мест.
Компания «Стивидор» занимается литьем металлов и изготовлением отливок из алюминия, магния, латуни, бронзы и чугуна. Цех находится в поселке Малино. Предприятие наладило производство 100 тонн фасонного литья в год.
На полученные деньги компания купила индукционно-плавильный комплекс, станцию охлаждения индукционной печи и другое оборудование.
Производитель уходовой косметики «Дина+» работает с 1993 года. Она имеет свою лабораторию и производит 500 наименований косметических средств. На субсидии предприятие приобрело трехстенную емкость с двумя быстроходными мешалками.
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