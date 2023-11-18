Компании «Стивидор» и «Дина +» из Ступина получили субсидии на модернизацию производства

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Благодаря этому в округе появились дополнительные 20 рабочих мест.

Компания «Стивидор» занимается литьем металлов и изготовлением отливок из алюминия, магния, латуни, бронзы и чугуна. Цех находится в поселке Малино. Предприятие наладило производство 100 тонн фасонного литья в год.

На полученные деньги компания купила индукционно-плавильный комплекс, станцию охлаждения индукционной печи и другое оборудование.

Производитель уходовой косметики «Дина+» работает с 1993 года. Она имеет свою лабораторию и производит 500 наименований косметических средств. На субсидии предприятие приобрело трехстенную емкость с двумя быстроходными мешалками.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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