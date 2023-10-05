Компании Подмосковья пригласили на конкурс лучших объектов социнфраструктуры

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Работы поделят на категории «Постройки», «Проекты», «Реализованный интерьер», «Проект интерьера». Их будут оценивать в номинациях: лучшее образовательное учреждение, лучшее медицинское учреждение, лучший спортивный объект, лучшее культурно-досуговое учреждение и лучший инфраструктурный объект.

Заявки принимают до 30 октября. Жюри будет оценивать конкурсные работы с 1 по 15 ноября, а подведение итогов назначили на 15 декабря.

«К участию в конкурсе приглашаются организации и индивидуальные предприниматели вне зависимости от организационно-правовой формы и форм собственности, осуществляющие архитектурное проектирование и реализацию проектов, являющиеся авторами и держателями исключительных прав на спроектированные и представленные на конкурс объекты», - уточнили в ведомстве.

В каждой номинации определят три лучших проекта. Заявку можно подать на e-mail.

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