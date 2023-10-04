Компании из Подмосковья выступили на профильной выставке пластмасс в Узбекистане

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Производителям из Подмосковья помогли принять участие в профильной выставке «Индустрия пластмасс - Plastex Uzbekistan 2023» в Ташкенте. Содействие оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что на выставке представили новейшие технологии и решения производства пластмасс и полимеров. Форум начался в Ташкенте 4 октября и продлится три дня.

Подмосковье в Узбекистане представляют три компании. Это производитель высокотехнологичных термоэластопластов «Полимеральянс», производитель фенопластов «Фенопласт», а также производитель гранул «Никатор».

Выставка собрала не только производителей пластмасс и полимеров. Ее гостями станут профессионалы смежных индустрий - производители оборудования и технологий, сырья, полуфабрикатов и компонентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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