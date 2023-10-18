Компании из Подмосковья представили продукцию на выставке нефтяного и газового оборудования в Казахстане
Подмосковным производителям помогли принять участие в международной выставке оборудования и технологий химической, нефтяной и газовой промышленности «Актобе Нефтехим 2023». Событие началось 18 октября в Казахстане.
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что на выставку в Актобу отправились производители модульных тепловых пунктов «Рустерм» из Королева и солей жирных кислот «Химстаб» их Химок, компании силового оборудования «Курс-Консалтинг» из Долгопрудного и приборов измерения «Деловой Союз» из Серпухова. Кроме этого, представить свой ассортимент в Казахстане смогли завод машин и оборудования для добычи полезных ископаемых «СТС-Геосервис» из Раменского и производитель подшипников «Алатырь» из Богородского. Еще один участник международного форума - «Лабхимкомплект» из Клина, специализирующийся на лабораторном оборудовании.
Поддержку предпринимателям оказал Фонд ВЭД Московской области. Компании представили свой потенциал на едином стенде Подмосковья.
Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.