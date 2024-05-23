Комнату матери и ребенка открыли в поликлинике в Электроуглях
После ремонта и оснащения новой мебелью Комната матери и ребенка открылась в детском отделении поликлиники Электроуглинской городской больницы. Помещение отремонтировали в соответствии с едиными стандартами для поликлиник Подмосковья и установили там новую мебель.
В обустроенной комнате кормящие матери и младенцы смогут в комфортных условиях провести время до приема врача.
«Отдельное помещение позволит женщинам уединиться для кормления и отдыха. Пеленальный столик, стулья, диваны, урна, раковина, дозаторы с жидким мылом и антисептиком, кулер с водой - комната небольшая, однако здесь есть все необходимое», - рассказала заместитель главного врача по педиатрической работе Ногинский больницы Елена Зинчук.
Комната матери и ребенка открыта по федеральному проекту «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.
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