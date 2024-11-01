Коммутационное оборудование обновили на подстанциях Подмосковья к зиме

Образовательная лекция для педагогов и родителей «Левшество: Изменяем систему, а не ребенка» состоится 9 ноября в 12:00 в Одинцове. Урок проведет Елена Боева, основатель проекта #ПравоНалево, автор Forbes Russia Education и член профессиональных сообществ педагогов.

Лекция адресована педагогам образовательных учреждений и родителям, которые хотят разобраться в особенностях левшей и понять, как помочь им раскрыть свой потенциал.

Преподаватель Елена Боева расскажет о стереотипах и мифах о левшах. Например, многие ошибочно считают, что левши - это нестандартные дети, которым нужно «переучиваться». Лекция развеет эти заблуждения и покажет, что левшество - это особенность, которая не требует исправления, а нуждается в понимании и поддержке.

Также на встрече поговорят о типаж леворукости и потенциале левшей через системные изменения.

Вход на лекцию свободный, возрастное ограничение 16.

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