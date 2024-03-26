Коммунальщики заменили канализационный люк после схода снега на улице 20 Января в Можайске

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Так, возле дома № 3 на улице 20 Января они заменили канализационный люк системы водоснабжения. Он мешал движению и проходу жителей Можайска, провалившись ниже уровня асфальтного покрытия.

Чтобы избежать подобных проблем в будущем, специалисты установили усиленную плиту перекрытия, учитывая, что по этой дороге часто проходит крупногабаритный транспорт.

Первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский отметил, что с приходом весны представители администрации следят за тем, какие коммуникации нуждаются в капитальном ремонте или, вообще, замене.

«Например, данный смотровой канализационный люк системы водоснабжения города Можайска после схода снежного покрова явно требовал ремонта, и специалисты ресурсоснабжающей организации его провели», - добавил Алексей Сперанский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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